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أثار القرار جدلًا واسعًا

حظر بيع سيارات الوقود الأحفوري الجديدة في بريطانيا لـ 2035

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
حظر بيع سيارات الوقود الأحفوري الجديدة في بريطانيا لـ 2035
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، عن تأجيل العديد من الإجراءات الرئيسية لسياسة المناخ في المملكة المتحدة، في قرار اعتبرت دوافعه انتخابية وانتقدته الأوساط الاقتصادية وحتى أصوات من الحزب الحاكم.

اتباع نهج أكثر واقعية

وفي مؤتمر صحافي تم تنظيمه على عجل بعد تسريب معلومات عن نواياه في وسائل الإعلام، قال سوناك: أنا واثق من أننا قادرون على اتباع نهج أكثر واقعية وأكثر تناسبًا لبلوغ حيادية الكربون، مما يخفف العبء على العمال.

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والإعلان الأكثر إثارة للجدل يتعلق بتأجيل الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل خمس سنوات إلى عام 2035، بدلًا من المهلة التي كانت محددة سابقًا حتى عام 2030.

وبهذا الإجراء، فإن المملكة المتحدة تجعل نهجها ينسجم مع الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي أو بلدان أخرى، بحسب سوناك الذي أثار قراره احتجاجات في قطاع السيارات.

كما أعلن عن خطة التخلص تدريجيًّا من أجهزة التدفئة العاملة بالغاز اعتبارًا من عام 2035 والتخلي عن الإجراء المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في المساكن وفرض قيود شديدة على المالكين.

طموحات المملكة المناخية

وهكذا يبدو أن طموحات المملكة المتحدة المناخية الهادفة إلى بلوغ حيادية الكربون بحلول 2050 أصبحت ضحية أزمة القوة الشرائية التي تنهك البريطانيين وتداعياتها الانتخابية المحتملة على حزب المحافظين.

يشحذ كل من حزب المحافظين الذي تراجعت شعبيته بشدة في استطلاعات الرأي بعد اثني عشر عامًا في السلطة وحزب العمال أسلحتهما استعدادًا للانتخابات التشريعية المرتقبة في العام المقبل، ودعا بعض المحافظين الحكومة منذ فترة طويلة إلى تقليص الاهتمام بالمسائل البيئية.

وأثار ريشي سوناك في نهاية يوليو، جدلًا عندما وعد بإصدار مئات تراخيص التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.

جاء هذا التحول الجديد في الوقت الذي استنكرت فيه الهيئة المستقلة المسؤولة عن تقديم المشورة إلى داونينغ ستريت بشأن سياساته المناخية في يونيو البطء المثير للقلق في انتقال البلاد في مجال الطاقة، ولاسيما لجهة تحقيق الأهداف الملزمة قانونًا لعام 2030.

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