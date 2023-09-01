حفرة قطرها 10 أمتار على القمر وناسا تكشف السر

وثقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مساء أمس الخميس صورة لحفرة جديدة على سطح القمر يرجّح أنها تشكّلت نتيجة تحطّم المركبة الروسية لونا-25 على القمر قبل أسبوعين.

فوهة صغيرة جديدة

والتقطت الصورة المركبة المدارية لاستكشاف القمر الموجودة في المدار منذ العام 2009.

وقارنت فرق ناسا الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت فوهة صغيرة جديدة، بحسب ما أوضح بيان.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن الفوهة يبلغ قطرها حوالى 10 أمتار وهي تبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططًا للمركبة لونا-25.

نقطة الاصطدام

وأردفت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إنها الموقع المقدّر لحادث التحطم.

ونظرا إلى أن الحفرة قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا-25 خلصت فرق ناسا إلى أنه من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية.

وبعد حوالى خمسين عامًا من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية لونا-25 التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبًا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 أغسطس خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.