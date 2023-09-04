توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ 13 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: حفر الباطن 45 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والصمان والأحساء 44 مئوية، سكاك والعلا ورفحاء 43 مئوية، الدمام وعرعر ووادي الدواسر وشرورة وينبع والخرج والدهناء 42 مئوية، الرياض والتنهات 41 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة13 مئوية، أبها 18 مئوية، الباحة 21 مئوية، القريات 22 مئوية، بريدة وحائل والطائف 23 مئوية، طريف 24 مئوية، الدوادمي والتنهات ورفحاء والمجمعة 25 مئوية، سكاكا وبيشة والدهناء 26 مئوية.