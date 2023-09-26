حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن ومناطق السعودية، حيث سجلت حفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة اليوم بـ 44 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ 15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: حفر الباطن والأحساء 44 مئوية، المدينة المنورة والدمام والصمان والتنهات والخرج والدهناء 43 مئوية، مكة المكرمة والرياض وبريدة ووادي الدواسر والعلا 42 مئوية، الدوادمي وشرورة والمجمعة 41 مئوية، حائل وينبع 40 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 15 مئوية، أبها 16 مئوية، الباحة 17 مئوية، القريات 18 مئوية، وطريف 19 مئوية، الطائف 21 مئوية، تبوك وبيشة 22 مئوية، حائل ونجران 23 مئوية، الدمام وبريدة وعرعر والدوادمي والوجه والمجمعة 24 مئوية، وادي الدواسر 26 مئوية.