حفل ليلة أغاني المسلسلات على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

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أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفل بعنوان ليلة أغاني المسلسلات، والاحتفال بأجمل الذكريات على مسرح أبو بكر سالم، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ93.
ونوهت منصة عيشها بأن حفل ليلة أغاني المسلسلات من المقرر أن يكون على مسرح أبو بكر سالم – بوليفارد رياض سيتي، يوم 22 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى انتظار طرح التذاكر لاحقا على المنصة الإلكترونية.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت الوزارة، أن يوم السبت 8 ربيع الأول 1445هـ. الموافق 23 سبتمبر 2023م، سيكون إجازة بمناسبة اليوم الوطني.
وقالت الوزارة في بيان لها: تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م سيكون إجازة رسمية للقطاع الخاص وغير الربحي، وذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.