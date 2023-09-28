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يعالج بسهولة باستخدام المضادات

حقيقة الإصابة بالتهاب الدماغ والعمى من نتف شعر الأنف

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
حقيقة الإصابة بالتهاب الدماغ والعمى من نتف شعر الأنف
المواطن - فريق التحرير

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أكد استشاري طب العيون الدكتور طارق المضيان، أن إزالة شعر الأنف عن طريق النتف نادرًا ما يصيب الشخص بالتهاب الدماغ أو العمى.

التهاب الدماغ من إزالة شعر الأنف

وقال المضيان خلال مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” المذاع عبر قناة “الإخبارية”: إن منطقة الأنف والشفة العليا والجيوب في الخدين متصلة بالأوردة الدماغية المركزية اتصالًا مباشرًا، وبها أنسجة وريدية لها وضعها الخاص، مؤكدًا أن أي التهاب في هذه المنطقة قد يصل إلى مركز الدماغ ويكون التهابًا ويصيب العين.

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وأضاف: “أما أن يحدث التهابًا بالدماغ وعمى من إزالة شعر الأنف هذا يعد من النادر جدًّا”، مؤكدًا أن مع وجود المضادات والعلاج المبكر والندرة قد يعالج الأمر بسهولة جدًّا.

قطرات ترطيب العين

على جانب آخر، أكد المضيان أن قطرات ترطيب العين مفيدة جدًّا خاصة في أجوائنا ومناطقنا التي تحتوي على جفاف.

وأضاف: “قطرات ترطيب العين دائمًا معي.. وأريها للمراجعين لإقناعهم بسهولة الالتزام بها”.

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