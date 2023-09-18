إطلاق اسم نحلم ونحقق على الجولة السابعة بـ دوري روشن احتفالًا بـ اليوم الوطني حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار لقطات لأمطار الباحة اليوم محادثات لاجتماع محتمل بين بايدن وشي إليك المزايا الجديدة لتحديث نظام iOS17 الجديد موعد عودة فينسيوس جونيور لـ مباريات ريال مدريد 4 رواد فضاء سعوديين يستعرضون تجاربهم أمام 6 آلاف موهوب
فتح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا من أجل عزل الرئيس جو بايدن بسبب تهم فساد تلاحقه هو ونجله، بشأن المعاملات التجارية الخارجية لعائلته ومحاكمة ابنه هانتر بايدن.
وقالت صحيفة “التايمز”، في تحقيق بعنوان “ما حقيقة الوضع المالي لجو وهنتر بايدن؟”: إن جو بايدن قال خلال مناظرته الثانية للانتخابات الرئاسية مع دونالد ترامب: “لم آخذ فلسًا واحدًا من أي مصدر أجنبي في حياتي”.
وجاء ذلك ردًّا على ادعاء منافسه بأن “جو حصل على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من روسيا، حصلت عائلتك على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وتعلم أنه في يوم من الأيام، سيتعين عليك التوضيح”.
وأشارت صحيفة “التايمز” إلى أن أوان الشرح والإيضاح قد آن، وأضافت أن الجمهوريين في مجلس النواب بدأوا تحقيقًا لعزل بايدن، مشيرين إلى ثقافة الفساد المحيطة بالرئيس الأمريكي.
وأضافت الصحيفة، أنه هيمنت على الأسبوع الماضي جدالات حول ما إذا كان سيتم استخدام المساءلة، وهي آلية وضعت لمحاكمة الرئيس في ظروف قصوى، للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، وقد تم استخدامها مرتين فقط من قبل.
وأوضح المقال أن معظم الادعاءات تدور حول هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا، والذي غالبًا ما بدا أن تعاملاته التجارية المحاطة بالشبهات تستخدم اسم والده لجني الأرباح.
ويقول الكاتب: إن السؤال هو ما إذا كان بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، قد أساء استخدام منصبه لمساعدة ابنه أو الاستفادة من مخططات تدر ملايين الدولارات. ويدور الجزء الثاني من قضية الجمهوريين حول مزاعم بأن إدارة بايدن أحبطت تحقيقًا قانونيًّا كاملًا في قضية هنتر بايدن.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي: إنه مستعد للمضي قدمًا في إجراءات المساءلة والعزل ضد الرئيس جو بايدن، حيث تتكشف الأدلة على التعاملات الفاسدة للرئيس وعائلته كل أسبوع.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال مكارثي: “إذا نظرت إلى جميع المعلومات والأدلة التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فإن المضي قدمًا في إجراءات المساءلة ضد الرئيس جو بايدن خطوة طبيعية تمامًا… وفقط حتى يفهم المشاهدون ما يعنيه ذلك، فإن ذلك يوفر للكونجرس السلطة القانونية للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها”.
وبصفته رئيسًا لمجلس النواب، يتمتع مكارثي بسلطة تمكين الجمهوريين في الكونجرس من عزل بايدن. واستشهد مكارثي باختراقات في تحقيق بشأن فساد عائلة بايدن المزعوم من قبل الجمهوريين في الكونجرس.
وقال: إن “السجلات المصرفية تظهر أن بايدن أنشأ 20 شركة وهمية بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017، وتلقت عائلته 16 دفعة من رومانيا تدفقت إلى تسعة أفراد من العائلة”.