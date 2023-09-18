حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر

فتح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا من أجل عزل الرئيس جو بايدن بسبب تهم فساد تلاحقه هو ونجله، بشأن المعاملات التجارية الخارجية لعائلته ومحاكمة ابنه هانتر بايدن. الفساد المالي لبايدن ونجله وقالت صحيفة “التايمز”، في تحقيق بعنوان “ما حقيقة الوضع المالي لجو وهنتر بايدن؟”: إن جو بايدن قال خلال مناظرته الثانية للانتخابات الرئاسية مع دونالد ترامب: “لم آخذ فلسًا واحدًا من أي مصدر أجنبي في حياتي”. قد يهمّك أيضاً فتح التسجيل في برنامج فني التعقيم الطبي مهند الحمدي يعقد قرانه على مدونة موضة لبنانية وجاء ذلك ردًّا على ادعاء منافسه بأن “جو حصل على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من روسيا، حصلت عائلتك على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وتعلم أنه في يوم من الأيام، سيتعين عليك التوضيح”.

تحقيق لعزل بايدن

وأشارت صحيفة “التايمز” إلى أن أوان الشرح والإيضاح قد آن، وأضافت أن الجمهوريين في مجلس النواب بدأوا تحقيقًا لعزل بايدن، مشيرين إلى ثقافة الفساد المحيطة بالرئيس الأمريكي.

وأضافت الصحيفة، أنه هيمنت على الأسبوع الماضي جدالات حول ما إذا كان سيتم استخدام المساءلة، وهي آلية وضعت لمحاكمة الرئيس في ظروف قصوى، للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، وقد تم استخدامها مرتين فقط من قبل. شبهات حول نجل الرئيس

وأوضح المقال أن معظم الادعاءات تدور حول هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا، والذي غالبًا ما بدا أن تعاملاته التجارية المحاطة بالشبهات تستخدم اسم والده لجني الأرباح. ويقول الكاتب: إن السؤال هو ما إذا كان بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، قد أساء استخدام منصبه لمساعدة ابنه أو الاستفادة من مخططات تدر ملايين الدولارات. ويدور الجزء الثاني من قضية الجمهوريين حول مزاعم بأن إدارة بايدن أحبطت تحقيقًا قانونيًّا كاملًا في قضية هنتر بايدن.