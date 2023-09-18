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الجمهوريون بدأوا تحقيقًا لعزل الرئيس

حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر
المواطن - فريق التحرير

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فتح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا من أجل عزل الرئيس جو بايدن بسبب تهم فساد تلاحقه هو ونجله، بشأن المعاملات التجارية الخارجية لعائلته ومحاكمة ابنه هانتر بايدن.

الفساد المالي لبايدن ونجله

وقالت صحيفة “التايمز”، في تحقيق بعنوان “ما حقيقة الوضع المالي لجو وهنتر بايدن؟”: إن جو بايدن قال خلال مناظرته الثانية للانتخابات الرئاسية مع دونالد ترامب: “لم آخذ فلسًا واحدًا من أي مصدر أجنبي في حياتي”.

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وجاء ذلك ردًّا على ادعاء منافسه بأن “جو حصل على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار من روسيا، حصلت عائلتك على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وتعلم أنه في يوم من الأيام، سيتعين عليك التوضيح”.

تحقيق لعزل بايدن

وأشارت صحيفة “التايمز” إلى أن أوان الشرح والإيضاح قد آن، وأضافت أن الجمهوريين في مجلس النواب بدأوا تحقيقًا لعزل بايدن، مشيرين إلى ثقافة الفساد المحيطة بالرئيس الأمريكي.

وأضافت الصحيفة، أنه هيمنت على الأسبوع الماضي جدالات حول ما إذا كان سيتم استخدام المساءلة، وهي آلية وضعت لمحاكمة الرئيس في ظروف قصوى، للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، وقد تم استخدامها مرتين فقط من قبل.

شبهات حول نجل الرئيس

وأوضح المقال أن معظم الادعاءات تدور حول هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا، والذي غالبًا ما بدا أن تعاملاته التجارية المحاطة بالشبهات تستخدم اسم والده لجني الأرباح.

ويقول الكاتب: إن السؤال هو ما إذا كان بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، قد أساء استخدام منصبه لمساعدة ابنه أو الاستفادة من مخططات تدر ملايين الدولارات. ويدور الجزء الثاني من قضية الجمهوريين حول مزاعم بأن إدارة بايدن أحبطت تحقيقًا قانونيًّا كاملًا في قضية هنتر بايدن.

مساءلة وعزل الرئيس

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي: إنه مستعد للمضي قدمًا في إجراءات المساءلة والعزل ضد الرئيس جو بايدن، حيث تتكشف الأدلة على التعاملات الفاسدة للرئيس وعائلته كل أسبوع.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال مكارثي: “إذا نظرت إلى جميع المعلومات والأدلة التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فإن المضي قدمًا في إجراءات المساءلة ضد الرئيس جو بايدن خطوة طبيعية تمامًا… وفقط حتى يفهم المشاهدون ما يعنيه ذلك، فإن ذلك يوفر للكونجرس السلطة القانونية للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها”.

فساد عائلة بايدن

وبصفته رئيسًا لمجلس النواب، يتمتع مكارثي بسلطة تمكين الجمهوريين في الكونجرس من عزل بايدن. واستشهد مكارثي باختراقات في تحقيق بشأن فساد عائلة بايدن المزعوم من قبل الجمهوريين في الكونجرس.

وقال: إن “السجلات المصرفية تظهر أن بايدن أنشأ 20 شركة وهمية بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017، وتلقت عائلته 16 دفعة من رومانيا تدفقت إلى تسعة أفراد من العائلة”.

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