حقيقة توفير سيارات صينية لكل فقراء العالم

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تواجه أسواق السيارات الأوروبية منافسة شديدة من الصين، حيث واجه صنّاع القرار والصناعيون تعقيدات تعترض مشروعات إنتاج سيارات كهربائية أوروبية الصنع بالكامل، مما قد تستفاد منه الشركات الصينية التي تعتمد إستراتيجيات جريئة، للإطاحة بالماركات المسيطرة كتقليد على هذه السوق.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغات تحمل شعار السيارات الصينية، عقب نشر حساب موثق باسم “الصين بالعربية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” تويتر سابقًا، تغريدة عن تعهد صناع السيارات في الصين بتقديم سيارة لكل مواطن فقير.
وجاء بالتغريدة نصًا “عهدًا على الصين، لتجعلن السيارات في متناول كل مواطن فقير”، فيما تباينت الردود على التغريدة ما بين مؤيد لها، وآخر منتقد لصناعة السيارات الصينية بشكل كامل.
وفي الصين، تباع السيارات الكهربائية بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 60% من تلك المعتمدة في ألمانيا، وفق ما يشير خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر.
وتحدث المدير العام لشركة “ستيلانتيس” الفرنسية، كارلوس تافاريس، في نهاية يوليو، عن غزو تقوم به شركات مصنّعة تتكبد تكلفة أقل بـ25%، حيث تقدّم العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعاً في القارة العجوز، إم جي MG، مركبات تباع بنحو 30 ألف يورو من دون احتساب الحوافز البيئية، تبعا للطرازات في الفئات الأولية.
وشهدت صناعة السيارات الصينية تطورًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الأخيرة؛ كما أصبح لدى غالبية الشركات الأوروبية مصانع داخل الصين الذي يعد السوق الأكبر بالعالم.
ووفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، قامت الصين بتصدير 3.2 مليون سيارة في العام 2022، مقارنة بـ2.6 مليون سيارة لألمانيا.
وذكرت “بي بي سي” البريطانية في تقرير لها، أن الصين تفوقت على ألمانيا لتصبح ثاني أكبر مصدّر للسيارات بالعالم في 2022؛ وتفوقت على اليابان المصدِّر الأول للسيارات بالعالم في الربع الأول من 2023.
يذكر أن السيارات الصينية تعد من بين الأكثر مبيعًا بالسوق المصري، وبحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” بلغ إجمالي السيارات الصينية المباعة في أول 7 أشهر من 2023 نحو 10.066 سيارة.