حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة الطيران المدني نفت ما يشاع عن إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، مؤكدة عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

يخدم العاصمة الإدارية الجديدة

وفي السياق، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني التي شددت بدورها على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي ومن دون توقف، ومع استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقًا لجداول التشغيل اليومية.

بالإضافة إلى استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، موضحة أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS/ DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية.

كما أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

على مساحة 4000 متر مربع

يشار إلى أن مطار العاصمة الدولي يقع على طريق القاهرة – السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000 متر مربع، ومبنى ركاب رئيسي بسعة 300 راكب في الساعة الواحدة.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.