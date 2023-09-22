حكام لقاءات اليوم في دوري روشن السعودي

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير محمد الحربي، مباراة الأخدود والخليج في دوري روشن السعودي، ويساعده فيصل القحطاني وفهد العمري، وسلطان العكيري حكمًا رابعًا، وسيكون عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الوحيمر.

ويتولى عبدالرحمن السلطان إدارة مباراة الرياض ضد الفيحاء، ويساعده عمر الجمل ومفرح آل حسن، والحكم الرابع محمد البريدي، عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويقود رائد الزهراني مباراة الوحدة وأبها بدوري روشن السعودي، ويساعده إبراهيم الدخيل وبدر الشمراني، الحكم الرابع أحمد البركاتي، عبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

برازيلي لقمة النصر والأهلي

ويقود البرازيلي أندرسون دارونكو، قمة النصر والأهلي، ويُساعده رافائيل ألفيس ولوانديرسون دوس سانتوس، وسامي الجريس الحكم الرابع وسيكون دانييل بينس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم الأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، يليه الفتح بـ11 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الشباب بـ8 نقاط، يليه الطائي بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن الفيحاء وأبها، ثم الخليج بـ5 نقاط، يليه الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا ضمك، الرائد والرياض، ثم الحزم برصيد 3 نقاط.