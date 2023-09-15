حكام مباراتي الخليج ضد الفتح والفيحاء مع الشباب

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كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي الخليج ضد الفتح، والفيحاء أمام الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ويلعب الفيحاء ضد الشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويدير أحمد الرميخاني مباراة الفيحاء ضد الشباب، ويساعده محمد وزي وعلي العلي، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده أحمد العتيق.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد الفتح في دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
ويدير محمد البريدي، مباراة الخليج ضد الفتح، ويساعده محمد الشهري وسامي العرفج، وأحمد البركاتي حكمًا رابعًا، وسيكون فيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح آل حسن.
وأعلن اللجنة عن تولي طاقم تحكيم مجري بقيادة تاماس بوجنار، لإدارة مباراة الهلال ضد الرياض، ويُساعده بالاز بوزاس وبيتر كوبور، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، استفان فاد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.