حكام مباراتي الدوري السعودي للمحترفين اليوم

أعلنت لجنة الحكم الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم

ويدير طاقم تحكيم تشيلي بقيادة بيرو مازا، مباراة الأخدود ضد الاتحاد، ويساعده آلان سادوفال ورودني أكينو، والحكم الرابع محمد الحربي، وخوان لارا حكمًا رابعًا، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويقود عبدالله الحربي مباراة الوحدة وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، ويساعده هشام الرفاعي وحسن آل سلام، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة السادسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، وبفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر، يليه الفتح بـ8 نقاط، ثم الفيحاء برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الوحدة، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الأخدود في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الرائد والرياض، ثم ضمك بـ3 نقاط، والشباب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.