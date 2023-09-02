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في منافسات الجولة الخامسة

حكام مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
حكام مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

ويدير ماجد الشمراني مباراة الاتفاق ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، ويساعده محمد العبكري وعمر الجمل، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الوحيمر.

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ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ويتولى محمد الهويش إدارة مباراة الشباب ضد الخليج، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع مشعل الشهري، فيما سيكون عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعيد آل مهدي.

وأسندت اللجنة مسؤولية إدارة مباراة التعاون ضد الوحدة، للحكم عبدالله الشهري، ويساعده سعد السبيعي وعماد عسكر، الحكم الرابع محمد الدقاش، حكم الفيديو سلطان الحربي ويساعده محمد وزي.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

أجانب لمباراتين بالدوري السعودي للمحترفين

ويقود طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسمو مباراة الفتح ضد الأهلي، ويساعده برونو ألفيس خيسوس وباولو دوارتي غوميز، الحكم الرابع أحمد الرميخاني، حكم الفيديو هيلدير مالهيريو، ويساعده محمد الحنفوش.

ويدير طاقم أرجنتيني بقيادة داريو هيريرا مباراة الحزم والنصر بالدوري السعودي للمحترفين، ويساعده كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري، الحكم الرابع محمد البريدي، حكم الفيديو هرنان ماسترانجيلو ويساعده محمد الشهري.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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