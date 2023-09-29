حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري روشن

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير طاقم ألماني بقيادة باستيان دانكيرت مباراة الفيحاء والاتحاد، ويساعده يان سيديل ولاسي كوسلوفسكي، والحكم الرابع محمد أبو شقارة، كريستيان دنجرت حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويتولى فيصل البلوي مسؤولية إدارة مباراة الحزم ضد التعاون بدوري روشن، ويساعده محمد الشهري وعلي العلي، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

ويقود النيوزيلندي ماثيو كونجر مباراة الطائي ضد النصر بدوري روشن، ويساعده تيفيتا ماكاسيني ومارك رول، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، والبرتغالي برونو إستيفيس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.

سلفادوري لقمة الهلال والشباب

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الهلال والشباب للسلفادوري إيفان بارتون، ويُساعده مواطنه ديفيد موران وهنري بوبيرو من نيكاراغوا، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، خورخي دوران حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة الثامنة، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة.

ويقع الفتح في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج والشباب بـ8 نقاط، الطائي برصيد 7 نقاط، يليه أبها بـ6 نقاط، ثم ضمك بـ4 نقاط، متساويًا مع الأخدود والرائد والرياض، والحزم برصيد 3 نقاط.