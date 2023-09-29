خطيب المسجد النبوي: قيادة السعودية النموذج المحتذى في النصرة والدعم الشيخ السديس: واجهوا تحديات العصر بالعناية بالوعي الديني وحافظوا على القيم الفاضلة وعظِّموا المحتوى الوسطي حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري روشن سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب ضبط 7 أشخاص جسدوا مهام رجال الأمن بشكل غير لائق لويس كاسترو يسعى لتجاوز رقم روسو تنبيهان من الأرصاد لأهالي حائل وجازان مباريات الفيحاء والاتحاد لا تعرف التعادل 5 مباريات غدًا في ختام ثامن جولات دوري روشن بوكا جونيورز يُصعب موقفه بالتعادل ضد بالميراس
كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
ويدير طاقم ألماني بقيادة باستيان دانكيرت مباراة الفيحاء والاتحاد، ويساعده يان سيديل ولاسي كوسلوفسكي، والحكم الرابع محمد أبو شقارة، كريستيان دنجرت حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عبدالرحيم الشمري.
ويتولى فيصل البلوي مسؤولية إدارة مباراة الحزم ضد التعاون بدوري روشن، ويساعده محمد الشهري وعلي العلي، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، وسيكون سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.
ويقود النيوزيلندي ماثيو كونجر مباراة الطائي ضد النصر بدوري روشن، ويساعده تيفيتا ماكاسيني ومارك رول، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، والبرتغالي برونو إستيفيس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.
وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الهلال والشباب للسلفادوري إيفان بارتون، ويُساعده مواطنه ديفيد موران وهنري بوبيرو من نيكاراغوا، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، خورخي دوران حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.
وجاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة الثامنة، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة.
ويقع الفتح في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج والشباب بـ8 نقاط، الطائي برصيد 7 نقاط، يليه أبها بـ6 نقاط، ثم ضمك بـ4 نقاط، متساويًا مع الأخدود والرائد والرياض، والحزم برصيد 3 نقاط.