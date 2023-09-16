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في ختام منافسات الجولة السادسة

حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

ويتولى سلطان عكيري إدارة مباراة أبها والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ويساعده مؤيد المسجن ومحمد المطرودي، والحكم الرابع رائد الزهراني، محمد أبو شقارة حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

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ويدير طاقم تحكيم كولومبي بقيادة ويلمار رولدان مباراة الرائد والنصر، ويساعده أليكساندر غوزمان وميغيل رولدان، محمد الغامدي حكمًا رابعًا، وماوريسيو بيريز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العبكري.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الحزم والطائي بالدوري السعودي لمحمد الدقاش، ويساعده عمر الجمل ومحمد الحنفوش، والحكم لارابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو محمد الهويش، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويقود طاقم تحكيك أوروغوياني بقيادة أندريس ماتونتي، مباراة الأهلي والتعاون، ويساعده نيكولاس تاران ومارتن سوبي، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو ليودان غونزاليس، ويساعده إبراهيم الدخيل.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ترتيب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، يليه التعاون برصيد 13 نقطة، والأهلي بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة، ثم الاتفاق بـ10 نقاط.

ويقع النصر في المركز السابع برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء، أبها والطائي، ثم الخليج برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك بـ3 نقاط، والحزم بنقطتين.

الهلال - سالم الدوسري - الرياض - الرياض

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