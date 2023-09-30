حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

حكام مواجهات اليوم

ويتولى محمد الدقاش إدارة مباراة أبها والرياض في الدوري السعودي، ويساعده فيصل القححطاني ومحمد الحنفوش، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الرائد ضد الأخدود للحكم شكري الحنفوش، ويساعده بدر الشمراني وفهد العمري، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده حمد الحركان.

ويقود ممدوح آل شهدان، مباراة الفتح ضد الوحدة في الدوري السعودي، ويساعده عيسى الخيبري وعبدالعزيز البريه، ومحمد الحربي حكمًا رابعًا، أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ومن المقرر أن يدير محمد الهويش مباراة الخليج ضد ضمك، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، أحمد البركاتي حكمًا رابعًا، وسيكون سلطان عكيري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده إبراهيم الدخيل.

طاقم أجنبي لمباراة الأهلي والاتفاق

ويدير طاقم تحكيم من البوسنة والهرسك بقيادة أرفان بيلجتو، مباراة الأهلي والاتفاق، ويساعده سينا إبريسيمبيغوفيتش ودافور بيلخو، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، والألماني باستيان دانكيرت حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.