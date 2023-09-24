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ضمن منافسات دور الـ32

حكام مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
حكام مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024.

انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنطلق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأحد، بـ4 مواجهات، حيث يلعب التعاون ضد القادسية، ويواجه الاتفاق فريق جدة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره العربي عند الساعة التاسعة مساء، ويُقام في التوقيت ذاته لقاء الشباب ضد الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

مباراة الاتفاق ضد جدة - بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
موعد مباراة الاتفاق وجدة – المصدر @Ettifaq

حكام مباريات اليوم

ويدير عبدالصمد بكري لقاء التعاون والقادسية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويساعده عبدالرحيم الشمري وسعيد المهدي، الحكم الرابع عبدالله زربان، خالد الأحمري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خلف الشمري.

ويتولى شكري الحنفوش مهمة إدارة مباراة الاتفاق ضد جدة، ويساعده عبدالعزيز البريه وأحمد الودعاني، أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، وسيكون محمد الدقاش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويقود عبدالله الشهري مباراة الحزم ضد العربي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويساعده هشام الرفاعي ونواف سقاف، محمد العامري حكمًا رابعًا، وعبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده بدر الشمراني.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الشباب والباطن للحكم محمد أبو شقارة، ويساعده محمد الوحيمر وحمد الحركان، عيسى الشقاق حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ الرمضان.

الشباب - ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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