حكام مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024.

انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنطلق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأحد، بـ4 مواجهات، حيث يلعب التعاون ضد القادسية، ويواجه الاتفاق فريق جدة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره العربي عند الساعة التاسعة مساء، ويُقام في التوقيت ذاته لقاء الشباب ضد الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

حكام مباريات اليوم

ويدير عبدالصمد بكري لقاء التعاون والقادسية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويساعده عبدالرحيم الشمري وسعيد المهدي، الحكم الرابع عبدالله زربان، خالد الأحمري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده خلف الشمري.

ويتولى شكري الحنفوش مهمة إدارة مباراة الاتفاق ضد جدة، ويساعده عبدالعزيز البريه وأحمد الودعاني، أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، وسيكون محمد الدقاش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

ويقود عبدالله الشهري مباراة الحزم ضد العربي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويساعده هشام الرفاعي ونواف سقاف، محمد العامري حكمًا رابعًا، وعبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده بدر الشمراني.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة الشباب والباطن للحكم محمد أبو شقارة، ويساعده محمد الوحيمر وحمد الحركان، عيسى الشقاق حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ الرمضان.