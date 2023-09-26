حكام مباريات اليوم في كأس الملك الصين تعتمد السعودية وجهة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ رئيسية تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف الغذائي بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد القادم الشورى يطالب بإنشاء شركة قابضة لإنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى إطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة غدًا الدفاع المدني يخالف منشأة تعيق الوصول لصندوق الحريق بالجوف الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93 مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد
كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك موسم 2023/2024.
وسيقود مباراة العين والأهلي، الحكم البيروفي كيفن أورتيجا وسيعاونه كل من مايكل أور وجيسوس سانشيز والحكم مساعد المشاري حكمًا رابعًا ودييجو هارو حكمًا للفيديو ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.
ويدير مباراة الفيحاء والرياض طاقم حكام سعودي بقيادة محمد الحربي وبعاونه كل من سامي العرفج وصالح المسلم وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا وتركي هشلان حكمًا للفيديو، وعمر الجمل مساعدًا لحكم الفيديو.
أما في لقاء الفيصلي والطائي فسوف يديره الحكم أحمد الرميخاني ويعاونه كل من محمد وزي وعلي عجيبي بينما سليمان الشهري حكمًا رابعًا ومحمد السماعيل حكمًا للفيديو وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.
وفي مباراة الخلود ضد الاتحاد، يُدير الروماني شفيليت أندري المباراة ويعاونه كل من سيباستيان جيورجها وميهاي ماريكا ومحمد أبو شقارة كحكم رابع، حكم الفيديو سيكون أوفيديو هاتيجان ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.
وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.
وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.
يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس الملك موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.