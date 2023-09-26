Icon

حكام مباريات اليوم في كأس الملك Icon الصين تعتمد السعودية وجهة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ رئيسية Icon تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف الغذائي Icon بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد القادم Icon الشورى يطالب بإنشاء شركة قابضة لإنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى Icon إطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة غدًا Icon الدفاع المدني يخالف منشأة تعيق الوصول لصندوق الحريق بالجوف Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة Icon جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93 Icon مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دور الـ 32

حكام مباريات اليوم في كأس الملك

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
حكام مباريات اليوم في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك موسم 2023/2024.

قد يهمّك أيضاً
في اليوم الوطني الـ93 إنجازات داخلية وخارجية تفاخر بها السعودية

في اليوم الوطني الـ93 إنجازات داخلية وخارجية تفاخر بها السعودية

عودة الاشتباكات مجددًا بين أذربيجان وأرمينيا

عودة الاشتباكات مجددًا بين أذربيجان وأرمينيا

حكام لقاءات اليوم

وسيقود مباراة العين والأهلي، الحكم البيروفي كيفن أورتيجا وسيعاونه كل من مايكل أور وجيسوس سانشيز والحكم مساعد المشاري حكمًا رابعًا ودييجو هارو حكمًا للفيديو ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

ويدير مباراة الفيحاء والرياض طاقم حكام سعودي بقيادة محمد الحربي وبعاونه كل من سامي العرفج وصالح المسلم وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا وتركي هشلان حكمًا للفيديو، وعمر الجمل مساعدًا لحكم الفيديو.

أما في لقاء الفيصلي والطائي فسوف يديره الحكم أحمد الرميخاني ويعاونه كل من محمد وزي وعلي عجيبي بينما سليمان الشهري حكمًا رابعًا ومحمد السماعيل حكمًا للفيديو وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي مباراة الخلود ضد الاتحاد، يُدير الروماني شفيليت أندري المباراة ويعاونه كل من سيباستيان جيورجها وميهاي ماريكا ومحمد أبو شقارة كحكم رابع، حكم الفيديو سيكون أوفيديو هاتيجان ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

نتائج مباريات كأس الملك 

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس الملك موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب