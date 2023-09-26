حكام مباريات اليوم في كأس الملك

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك موسم 2023/2024.

حكام لقاءات اليوم

وسيقود مباراة العين والأهلي، الحكم البيروفي كيفن أورتيجا وسيعاونه كل من مايكل أور وجيسوس سانشيز والحكم مساعد المشاري حكمًا رابعًا ودييجو هارو حكمًا للفيديو ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

ويدير مباراة الفيحاء والرياض طاقم حكام سعودي بقيادة محمد الحربي وبعاونه كل من سامي العرفج وصالح المسلم وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا وتركي هشلان حكمًا للفيديو، وعمر الجمل مساعدًا لحكم الفيديو.

أما في لقاء الفيصلي والطائي فسوف يديره الحكم أحمد الرميخاني ويعاونه كل من محمد وزي وعلي عجيبي بينما سليمان الشهري حكمًا رابعًا ومحمد السماعيل حكمًا للفيديو وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي مباراة الخلود ضد الاتحاد، يُدير الروماني شفيليت أندري المباراة ويعاونه كل من سيباستيان جيورجها وميهاي ماريكا ومحمد أبو شقارة كحكم رابع، حكم الفيديو سيكون أوفيديو هاتيجان ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

نتائج مباريات كأس الملك

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس الملك موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.