Icon

ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك Icon فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار Icon حكم برتغالي يستخدم هاتفًا محمولاً أثناء المباراة! Icon تعليق عضوية الغابون داخل إيكواس بسبب الانقلاب Icon مريض يلقي قصيدة أثناء إجراء أشعة مقطعية Icon حالة تفاؤل بأسواق النفط بسبب الصين Icon وعد عائلي يُجبر سيرجيو راموس على العودة إلى إشبيلية Icon بايدن: لن أتقاعد وسأخوض الانتخابات Icon صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد Icon مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
للتواصل مع حكم تقنية الفيديو

حكم برتغالي يستخدم هاتفًا محمولاً أثناء المباراة!

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
حكم برتغالي يستخدم هاتفًا محمولاً أثناء المباراة!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب أحد الحكام في الدوري البرتغالي في إثارة الجدل، بعدما ظهر وهو يتحدث في الهاتف أثناء إدارته لمباراة في الدوري البرتغالي أمس.

لقطة أثارت الجدل لـ حكم برتغالي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لحكم مباراة فريق بورتو ضد نادي أروكا في الدوري البرتغالي أمس، حيث ظهر الحكم وهو يتحدث في الهاتف مع حكام غرفة Var لمعرفة رأيهم في إحدى لقطات المباراة.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ11 مساءً

إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ11 مساءً

بيليتش يمنح لاعبي الفتح راحة 5 أيام

بيليتش يمنح لاعبي الفتح راحة 5 أيام

وكانت تلك اللقطة سببًا للسخرية من الحكم في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم