حكم برتغالي يستخدم هاتفًا محمولاً أثناء المباراة!

تسبب أحد الحكام في الدوري البرتغالي في إثارة الجدل، بعدما ظهر وهو يتحدث في الهاتف أثناء إدارته لمباراة في الدوري البرتغالي أمس.

لقطة أثارت الجدل لـ حكم برتغالي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لحكم مباراة فريق بورتو ضد نادي أروكا في الدوري البرتغالي أمس، حيث ظهر الحكم وهو يتحدث في الهاتف مع حكام غرفة Var لمعرفة رأيهم في إحدى لقطات المباراة.

وكانت تلك اللقطة سببًا للسخرية من الحكم في مواقع التواصل الاجتماعي.