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خلال مواجهة اليوم بالكأس

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الشباب ضد الباطن في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

مباراة الشباب ضد الباطن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الباطن عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة الشباب ضد الباطن
موعد المباراة – المصدر @albatinclub

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل لاعبو الليوث مباراة الشباب ضد الباطن اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحسن أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، بعدما عاد إلى سكة الانتصارات مجددًا في آخر جولتين.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب المستوى والنتائج في دوري روشن، ما أدى لإقالة الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن ينجح المدرب المؤقت خوان براون في قيادة الليوث للفوز على الفيحاء بهدف والحزم بـ4\1.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ويعول المدير الفني الأرجنتيني خوان براون على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل خطف بطاقة التأهل، وفي مقدمته الثنائي إيفر بانيغا والبلجيكي يانيك كاراسكو، بجانب الحضور الجماهيري الذي يُحفز اللاعبين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في إحداث مفاجأة، والإطاحة بالليوث، ومواصلة مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا مؤخرًا.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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