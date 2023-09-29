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خلال مواجهة الفيحاء اليوم

حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة الفيحاء، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد يُلاقي الفيحاء اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما ينفرد العميد بالصدارة بـ18 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @OptaArabi

حمدالله وكورونادو يعودان للتشكيل

وتشهد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، عودة الثنائي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورونادو، بعد تعافيهما من الإصابة، كما يتوقع مشاركة مدالله العليان بعد جاهزيته، عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الخلود.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

ويتوقع أن يدفع نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، حيث يأمل في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، عمر هوساوي، مدالله العليان، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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