حمدالله وكورونادو يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع

استقر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة الفيحاء، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد يُلاقي الفيحاء اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما ينفرد العميد بالصدارة بـ18 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

حمدالله وكورونادو يعودان للتشكيل

وتشهد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، عودة الثنائي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورونادو، بعد تعافيهما من الإصابة، كما يتوقع مشاركة مدالله العليان بعد جاهزيته، عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الخلود.

ويتوقع أن يدفع نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، حيث يأمل في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، عمر هوساوي، مدالله العليان، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، وعبدالرزاق حمدالله.