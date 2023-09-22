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ليس بها بيت يخلو من مريض بالحمى

حمى الضنك تجتاح ولاية القضارف في السودان

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
حمى الضنك تجتاح ولاية القضارف في السودان
المواطن - فريق التحرير

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اجتاحت حمى الضنك ولاية القضارف في السودان بشراسة شديدة، مما جعله يتحول إلى ما يشبه الوباء الذي طال كل بيت هناك.

أوضاع صحية صعبة

وبحسب وسائل الإعلام، تعيش ولاية القضارف التي تبعد 414 كلم تقريبًا بالاتجاه الشرقي للعاصمة الخرطوم، حاليًا أوضاعًا صحية صعبة بسبب إصابة الآلاف بحمى الضنك، بعد ما انتشرت في جميع المنازل.

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ووقع الآلاف من الضحايا لحمى الضنك، وأصبحت الولاية بالكامل ليس بها بيت يخلو من مريض بالحمى القاتلة حمى الضنك الزاعجة.

أعراض حمى الضنك

ولا تظهر أعراض حمى الضنك مباشرة بعد الإصابة بالعدوى، بل تأخذ عدة أيام قبل البدء بالظهور، وتستمر هذه الأعراض حوالي عشرة أيام.

وتشمل الأعراض، ارتفاع درجة الحرارة، غثيان وقيء، صداع شديد وألم خلف العينين، طفح جلدي، فقدان الشهية، إعياء عام، تورم العقد اللمفاوية، ظهور كدمات طفيفة على الجلد، نزيف من الأنف أو اللثة، ألم في المفاصل والعضلات.

طرق الوقاية من حمى الضنك

1 – استخدام طارد الحشرات داخل وخارج المنزل، وينصح باستخدام طارد الحشرات المحتوي على مادة DEET بتركيز 50%.

2 – الابتعاد عن مناطق الازدحام.

3 – تجنب فتح شباك الحماية الخاص بالنوافذ، والحرص على إغلاق أبواب المنزل.

4 – تغطية الجسد كاملاً عند الخروج وذلك بارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، وتجنب الأحذية المفتوحة، وارتداء الملابس الفضفاضة، إذ يمكن للبعوض الوصول للجلد عبر الملابس الضيقة.

5 – ينصح البقاء في المنزل خلال فترة الفجر والغسق، وذلك لكونه الوقت الذي يتواجد فيه البعوض بشكل كبير.

6 – تجنب ترك أوعية الماء دون تغطيتها مثل أواني زراعة الورود، وصحون إطعام الحيوانات الأليفة، وعلب الكولا، وذلك لكون الرطوبة تساعد على تكاثر البعوض.

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