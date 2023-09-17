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الفاعل رهن حجز السلطات الأمنية

خارجية الكويت : نتابع حالة مواطن تعرض للاعتداء في تركيا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
خارجية الكويت : نتابع حالة مواطن تعرض للاعتداء في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الكويت عن رفضها التام المساس بمواطنيها أو التعرض لهم، وذلك على خلفية الاعتداء على مواطن كويتي في تركيا.

الاطمئنان على حالة المواطن الكويتي

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد مع المواطن الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.

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المعتدي رهن الاحتجاز

وقالت الخارجية في بيان لها إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليًا الاجراءات اللازمة بحق المعتدي، مؤكدة أن سفارة الكويت لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وأن الفاعل رهن حجز السلطات الأمنية التركية.

وأكد أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة وأن الكويت ترفض رفضًا تامًا المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.

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