خالد الثنيان: أجواء العمل في الشباب كانت غير صحية وتعرضت لإساءات كثيرة

أوضح خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، أن الأجواء في النادي كانت غير صحية بالنسبة له لكي يستمر في عمله كرئيس لليث.

وقال الثنيان في تصريحات لبرنامج “كورة روتانا”: “شُنت علي حملات موجهة وأجواء العمل في الشباب كانت غير صحية لكي أستمر، تعرض لإساءات كثيرة صعبة ضدي”.

وتابع الثنيان: “كنت أتمنى ظهور الأمير عبدالرحمن بن تركي حتى يكشف كل الكواليس ويقول حتى إنه كان لا يريد مني أن أترشح ولكن ليخبر الجميع أن هذا حق أصيل لي لكن الأمر لم يحدث كما كنت أتمنى”.

وواصل: “أنا على تواصل مع بعض الأعضاء الذين كانوا معي في مجلس الإدارة قبل الحل، وكما قلت أجواء العمل في النادي كانت غير صحية وهي ما جعلتني أرحل”.

خالد الثنيان: أغلب الحملات التي شُنت ضدي من الشبابيين كانت موجهة#كورة_روتانا pic.twitter.com/YqKiAydcqs — برنامج كورة (@korarotana) September 28, 2023