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خالد الثنيان: غير صحيح منحي 8 ملايين ريال للترشح بانتخابات الشباب

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
خالد الثنيان: غير صحيح منحي 8 ملايين ريال للترشح بانتخابات الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشف خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، عن أسباب ترشحه مسبقًا لرئاسة الليث.

وقال الثنيان في برنامج “كورة روتانا”: “دعم القيادة للعديد من المجالات ومنهم المجال الرياضي حفزني للتقدم لانتخابات رئاسة النادي، والكفاءة وأنا أعلم تمامًا أنني أملك الكفاءة”.

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وأضاف خالد الثنيان: “سبق لي رئاسة الليث في عام 2017 حتى عام 2018، وكان عندي تطلع لجعل النادي أفضل مما كان عليه في الماضي، وتحدثت مع الأمير عبدالرحمن بن تركي وأخبرته بنيتي الترشح لرئاسة النادي”.

وواصل: “لم أحضر كثيرًا لمباريات الشباب وأنا قليل في ظهوري الإعلامي وفي المناسبات”.

وتابع: “دعمت النادي بـ 8 ملايين ريال وغير صحيح أن أحد أعطاني المال لكي أكون في الانتخابات أو أترشح، وظهوري معك حاليًّا ليس بغرض مضايقة جماهير النادي ولكن لتوضيح الكثير من الأمور”.

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