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الصفقة كانت أثارت جدلًا بالوسط الرياضي في أغسطس الماضي

خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، كواليس رحيل حسان تمبكتي عن نادي الشباب والانضمام لنادي الهلال في أغسطس الماضي.

وقال الثنيان في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “غير صحيح أنني جئت لكي أخذ تمبكتي إلى الهلال من الشباب، شائعات طالتني وتسببت في أذيتي كثيرًا، البعض اعتقد أن صمتي هو نتيجة ضعف مني لكنني أردت توضيح الحقيقة”.

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وواصل الثنيان: “حسان تمبكتي كان حصل على وعد من إدارة خالد البلطان بالرحيل في حال كان هناك عرض مناسب، وأراد الظهور في برنامج كورة للتوضيح وأخبرته بأن يوضح كافة الأمور لكن دون التطرق لمواضيع أخرى، وبالفعل تحدث وقال كل شيء، من يتحمل المسؤولية هو مجلس الإدارة السابق برئاسة البلطان”.

ديون الشباب وصفقة حسان تمبكتي

وأضاف: “عندما جئت إلى الشباب كان عليه التزامات مالية كبيرة لم تُسدد منذ عام 2020 والفريق كان بحاجة للتجديد خاصة في الفئات السنية، ما كنت أريد بيع تمبكتي ولكن اضطُررت لبيعه حتى أسدد الديون المستحقة على الشباب”.

وتابع الثنيان: “عرض الهلال كان الأنسب لنادي الشباب في صفقة تمبكتي وأعضاء مجلس الإدارة أعطوني تفويضًا للتفاوض في الصفقة وإنهاء كل شيء”.

وواصل: “أعضاء مجلسي تعرضوا لمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملهم في النادي وقبل ذلك في الانتخابات، الأجواء كانت غير صحية لاستمرارهم، وهم لم ينقلبوا علي”.

وأضاف خالد الثنيان: “حسان تمبكتي وقع فجرًا لنادي الهلال وهو ليس أول أو آخر لاعب يوقع فجرًا”.

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