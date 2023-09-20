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لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام

خالد بن سلمان لوفد صنعاء: السعودية حريصة على التوصل لحل سياسي شامل

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
خالد بن سلمان لوفد صنعاء: السعودية حريصة على التوصل لحل سياسي شامل
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وقوف السعودية مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.

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وقال الأمير خالد بن سلمان في منشور عبر منصة إكس، التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.

وأضاف: أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.

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