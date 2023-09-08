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بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

خالد بن سلمان يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
خالد بن سلمان يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسية
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

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تعزيز التعاون

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضور كريم

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضره من الجانب الفرنسي معالي رئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزير الفريق الركن فانسان جيرو، ومستشار التصنيع لمعالي الوزير كليمان لوغوييك، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فانسان براكوني، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

 

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