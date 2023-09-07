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خالد مسعد يمارس كرة القدم في أحدث ظهور له

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
خالد مسعد يمارس كرة القدم في أحدث ظهور له
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عرض أحدث ظهور لـ خالد مسعد نجم الأهلي والمنتخب السعودي السابق.

وظهر مسعد وهو يمارس كرة القدم مع بعض الأطفال في أحد أحياء المملكة حيث كان يظهر وهو يرتدي ملابس بسيطة، مما جعل الكثير من الجماهير تندهش من الحالة التي وصل لها مسعد.

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واتجه العديد من الجماهير واللاعبين السابقين والنقاد الرياضيين للمطالبة بمساعدة اللاعب الأنيق مسعد كما يُلقب من الناحية المادية من أجل أن يعيش هو وأسرته بصورة مناسبة.

وفي عام 2019، قال مسعد في تصريحات صحفية: ” إن ما يمر به من ظروف صعبة هو قضاء من الله، مضيفًا أنه راضٍ بهذا الأمر، وأشار خالد مسعد أنه سلّم أمره لله”.

مسيرة خالد مسعد

خالد مسعد أيقونة الكرة السعودية يعد أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم السعودية والآسيوية ينضم إلى نادي المئوية للفيفا عن عمر 25 عامًا، صانعًا سيرة كروية خالدة، لا تبارح مكانها في ذاكرة اللعبة، لذا مع كل فترة زمنية يعود عشاق كرة القدم في تداول مسيرته المليئة بالمتعة والتشويق من خلال بث مقاطع فيديو عبر منصة موقع ” إكس”.

مسعد لاعب كرة قدم سعودي سابق، بدأ مسيرته الكروية مع فريق الأهلي للناشئين، قبل أن يقوم البرازيلي تيلي سانتانا بتصعيده للفريق الأول، ثم انتقل للعب مع نادي الاتحاد عام 2001، وهو قرار أثير حوله الكثير من الجدل؛ حيث إنه الخصم التقليدي لنادي الأهلي.

وقد لعب مع الاتحاد مباريات رسمية قليلة، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2003، وقد كان وقتها في قمة حزنه ولم يتمالك دموعه في إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الذي شهد بداية تاريخه المجيد وتارة في ملعب الأهلي وأخرى في أكاديمية النادي.

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