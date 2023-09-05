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الأسعار حققت ارتفاعًا قويًّا بنهاية الأسبوع الماضي

خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بنهاية العام

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بنهاية العام
المواطن - فريق التحرير

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يتوقع جاري روس المدير التنفيذي لـ بلاك جولد إنفستورز، ارتفاع أسعار النفط من مستوياتها الحالية بسبب ازدهار السفر في الصين وقيود المعروض من دول أوبك+.

تأثير الصين على أسواق النفط

وذكر روس، في مقابلة خلال مؤتمر “إيه بي بي إي سي” الذي تعقده “إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” في سنغافورة: الرحلات الجوية الداخلية في الصين عادت بالفعل إلى 110% من مستويات ما قبل الوباء، وأن السيارات التي تعمل بالبنزين لا تزال تهيمن على السفر البري لمسافات طويلة.

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وحسبما أفادت بلومبرج، أوضح روس أن في الربع الرابع من العام الماضي عادت الرحلات الجوية المحلية الصينية إلى ما يتراوح بين 75% و80% من مستويات ما قبل الوباء، ولكن الآن فهي عادت إلى 110%، أما الرحلات الدولية فعادت إلى حوالي 75%.

توقعات خام برنت

ويتوقع روس تداول خام برنت في مدى يتراوح من 90 إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي.

وكانت الأسعار قد حققت ارتفاعًا قويًّا بتداولات نهاية الأسبوع الماضي والذي كان قد ساهم في وصول النفط لأعلى مستوى في أكثر من نصف عام، ولكن حالة التخوف والقلق من ضعف الطلب الصيني على النفط الخام بالأسواق أدت لانخفاض الأسعار، وبخاصة بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالميًّا، لعام 2024، بما رفع التكهنات بشأن احتمالية ضعف الاقتصاد الصيني.

أسعار النفط

وصعدت العقود الفورية لخام برنت بنسبة بلغت 0.51% ووصلت إلى 89.00 دولارًا للبرميل، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.46% إلى 85.94 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، وسط المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات السلبية لنمو اقتصاد ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالميًّا- الصين، وهو ما قد يضعف الطلب الصيني على النفط خلال الفترة المقبلة.

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