خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي

وفّرت مختلف الإدارات بالهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خدماتها الميدانية لاستقبال أكثر من 5 ملايين مصلٍّ, شهدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الفترة من الـ 3 وحتى الـ 10 من شهر ربيع الاول الجاري.

الخدمات الإرشادية والمكانية

وشملت الخدمات تنظيم الدخول إلى المواجهة الشريفة, والصلاة في الروضة الشريفة حيث تشرّف 473821 زائراً بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما, كما أدى 134048 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة, إضافة إلى 110436 زائرة خلال الأوقات المخصصة لهن, فيما قُدمت الخدمات الإرشادية والمكانية وخدمة الترجمة الفورية وتوفير العربات والكراسي المتحركة لـ 14096 مصلين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصصة لهم داخل المسجد النبوي.

وأدّى 5640231 مصلياً الصلاة في المسجد النبوي – عدد تراكمي – خلال الصلوات الخمس خلال السبعة أيام الماضية, إلى جانب 4844 زائراً قدمت لهم خدمات الإرشاد عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل.

واستقبل معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها 3383 زائراً، حيث شاهدوا مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما, والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما, كما زار 10747 زائراً مكتبة المسجد النبوي.

خدمات التنقل بالعربات الكهربائية

فيما وزّعت 284280 عبوة ماء زمزم إضافة إلى 101761 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل المسجد النبوي, في حين استفاد 139707 زائراً من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي, فيما وزّعت وكالة شؤون المسجد النبوي 30932 إهداءات منوعة على الزائرين.