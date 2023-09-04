خسارة أوساسونا ضد برشلونة

انتهت مباراة أوساسونا ضد برشلونة مساء الأحد بفوز برشلونة بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

أوساسونا ضد برشلونة

وكان اللاعب الفرنسي جيوليس كوندي افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ 45، وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق أوساسونا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب إزكويل أفيلا في الدقيقة الـ 76.

وقاتل برشلونة ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85.

وبعد مباراة أوساسونا ضد برشلونة ، أصبح رصيد برشلونة 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز العاشر.

نتائج الجولة الرابعة

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، انطلقت الجمعة الماضية بفوز قاديش على فياريال بثلاثية لهدف، بينما فاز سيلتا فيجو على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين.

وفي مباريات أول أمس السبت “فاز ريال سوسيداد على غرناطة بخماسية مقابل 3 أهداف، وفاز ريال مدريد على خيتافي بثنائية لهدف، بينما فاز ديبورتيفو ألافيس على فالنسيا بهدف دون رد، وفاز ريال بيتيس على رايو فاليكانو بهدف دون رد”.

أما في مباريات أمس، ففاز جيرونا على لاس بالماس بهدف وحيد، وتعادل ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف، بينما يواجه أوساسونا، فريق برشلونة، وتأجلت مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية.

وكان برشلونة تعادل مع خيتافي في الجولة الأولى، ثم فاز في الجولتين الثانية والثالثة على فريقي قاديش وفياريال، قبل مواجهة أوساسونا.