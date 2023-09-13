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أُقيمت في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة

خسارة إسكتلندا ضد إنجلترا وديًّا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
خسارة إسكتلندا ضد إنجلترا وديًّا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة إسكتلندا ضد إنجلترا مساء الثلاثاء، بفوز عريض للمنتخب الإنجليزي وديًّا بثلاثية لهدف.

إسكتلندا ضد إنجلترا 

وكانت المباراة أُقيمت بين المنتخبين على ملعب هامبدن بارك في مدينة إدنبرة الإسكتلندية وذلك احتفالًا بمرور 150 عامًا على أول لقاء جمعهما.

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وافتتح المنتخب الإنجليزي أهداف المباراة عبر اللاعب فيل فودين في الدقيقة الـ 32 ثم عزز نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلينجهام من تقدم الإنجليز بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 35.

وسجل هاري ماجواير مدافع إنجلترا، الهدف الأول لمنتخب إسكتلندا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 66.

إسكتلندا ضد إنجلترا - 1

ونجح الإنجليزي هاري كين في إضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 81.

وفي أكتوبر المقبل، تلعب إسبانيا ضد إسكتلندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 حيث تقام المباراة يوم 12، بينما يواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره الإيطالي يوم 17 أكتوبر المقبل في ملعب ويمبيلي بإنجلترا.

إسكتلندا ضد إنجلترا - 3

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