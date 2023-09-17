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في الجولة الخامسة

خسارة إيفرتون ضد آرسنال بهدف دون رد

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
خسارة إيفرتون ضد آرسنال بهدف دون رد
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة إيفرتون ضد آرسنال مساء اليوم، بفوز صعب لفريق آرسنال بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إيفرتون ضد آرسنال 

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الوحيد لـ آرسنال في الدقيقة السبعين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد آرسنال 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند نقطة في المركز الثامن عشر.

إيفرتون ضد آرسنال - 2

مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي افتُتحت أمس السبت بفوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3/ 1، وفاز أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثية لهدف، بينما فاز فولهام على لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بنتيجة 3/ 1، بينما فاز برايتون على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز توتنهام على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2/ 1.

وفاز نيوكاسل على برينتفورد بهدف دون رد، وفي مباراتي اليوم تعادل تشيلسي ضد بورنموث بدون أهداف، وفاز آرسنال على إيفرتون بهدف دون رد.

وستكون مباراة نوتنغهام ضد بيرنلي غدًا الاثنين، المباراة الأخيرة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون ضد آرسنال - 2

 

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