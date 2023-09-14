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في الجولة السادسة من دوري روشن

خسارة الأخدود ضد الاتحاد والعميد في الصدارة مؤقتًا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
خسارة الأخدود ضد الاتحاد والعميد في الصدارة مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الأخدود ضد الاتحاد- قبل قليل- بفوز نادي الاتحاد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأخدود ضد الاتحاد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة الـ 72 بطريقة جميلة.

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وظل الاتحاد محافظًا على الفوز ليصل إلى النقطة رقم 15 في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

الاتحاد ضد الأخدود - بنزيما - الأخدود ضد الاتحاد
الاتحاد ضد الأخدود – بنزيما

وقبل مباراة الأخدود ضد الاتحاد، جاء تشكيل الاتحاد كالتالي؛ مارسيلو غروهي، لويز فيليبي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، نغولو كانتي، صالح العمري، رومارينيو وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الأخدود في مباراة اليوم، كالتالي؛ باولو فيتور، حمد آل منصور، سعد الربيعي، حسين الزبداني، أندريه بوركا، سولومون كفيركفيليا، لياندر تاوامبا، غودوين، أليكس كولادو، فلورين تاناسي وعيد المولد.

وفي وقت سابق، لفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ثلاثي الاتحاد الهجومي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والثنائي البرازيلي إيغور كورونادو ورومارينيو، ساهم كل منهم في تسجيل 8 أهداف أمام الفرق الصاعدة منذ موسم 2021/ 2022.

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله نجح في تسجيل 8 أهداف أمام الصاعدين في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز رومارينيو 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ونجح كورونادو في تسجيل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة أمام الفرق الصاعدة، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة الأخدود، بسبب معاناته من الإصابة.

 

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