خسارة الطائي ضد النصر بثنائية لبنان تعتقل طيورًا وحيوانات دخلت بطريقة غير شرعية من سوريا أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024 موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بالميراس في إياب نصف النهائي عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي شروط ومتطلبات التأهيل لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري الفرق الإسعافية تباشر حادًثا مروريًّا بكوبري غاف الجواء لقطات لاندلاع حريق كبير في طرطوس السورية لا أهداف بالشوط الأول لـ مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
انتهت مباراة الطائي ضد النصر، بفوز النصر قبل قليل بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق العالمي بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق الطائي هدف التعادل عبر اللاعب فيرجيل ميسيدان في الدقيقة الـ 80، ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء.
وبعد المباراة، أصبح رصيد النصر 18 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ 12.