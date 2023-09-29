خسارة الطائي ضد النصر بثنائية

انتهت مباراة الطائي ضد النصر، بفوز النصر قبل قليل بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

الطائي ضد النصر

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق العالمي بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الطائي هدف التعادل عبر اللاعب فيرجيل ميسيدان في الدقيقة الـ 80، ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النصر 18 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ 12.