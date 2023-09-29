Icon

خسارة الطائي ضد النصر بثنائية Icon لبنان تعتقل طيورًا وحيوانات دخلت بطريقة غير شرعية من سوريا Icon أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024 Icon موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بالميراس في إياب نصف النهائي Icon عرض عسكري لـ حرس الحدود احتفالًا باليوم البحري العالمي Icon شروط ومتطلبات التأهيل لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة Icon بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري Icon الفرق الإسعافية تباشر حادًثا مروريًّا بكوبري غاف الجواء Icon لقطات لاندلاع حريق كبير في طرطوس السورية Icon لا أهداف بالشوط الأول لـ مباراة الفيحاء ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ثامن جولات دوري روشن

خسارة الطائي ضد النصر بثنائية

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
خسارة الطائي ضد النصر بثنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الطائي ضد النصر، بفوز النصر قبل قليل بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

الطائي ضد النصر 

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق العالمي بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.

قد يهمّك أيضاً
حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها

الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها

النصر والطائي -

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الطائي هدف التعادل عبر اللاعب فيرجيل ميسيدان في الدقيقة الـ 80، ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النصر 18 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ 12.

تاليسكا - النصر والطائي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم