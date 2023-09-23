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في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة بيرنلي ضد مان يونايتد مساء السبت بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بيرنلي ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 45.

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وفي الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد مان يونايتد، حافظ مانشستر يونايتد على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة في المركز الـ 19 ” قبل الأخير”.

وكان مانشستر يونايتد خسر من فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل مواجهة فريق بيرنلي.

وفي افتتاح مباريات الجولة السادسة السبت، تعادل كريستال بالاس بدون أهداف مع فريق فولهام، بينما تعادل وولفرهامبتون مع فريق لوتون تاون بهدف لكل منهما، وفاز مانشستر سيتي على نوتنغهام فورست بثنائية دون رد، وفاز إيفرتون على برينتفورد بثلاثية لهدف.

بيرنلي ضد مان يونايتد - 2

مباريات الأحد

وتُستكمل مباريات الجولة السادسة الأحد بإقامة مباريات ” آرسنال ضد توتنهام هوتسبير” و ” تشيلسي ضد أستون فيلا” و ” ليفربول ضد وست هام يونايتد” و ” برايتون ضد بورنموث” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام السادسة والنصف مساءً يلعب شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في ختام لقاءات الجولة السادسة.

بيرنلي ضد مان يونايتد - 3

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