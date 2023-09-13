خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية

انتهت مباراة بوليفيا ضد الأرجنتين مساء الثلاثاء، بفوز عريض للمنتخب الأرجنتيني بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

بوليفيا ضد الأرجنتين

وسجل المنتخب الأرجنتيني هدفين في الشوط الأول عبر كل من إينزو فيرنانديز ونيكولاس تاليافيكو في الدقيقتين الـ 32 والـ 42.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة بوليفيا ضد الأرجنتين، سجل اللاعب نيكولاس جونزاليس الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الـ 84.

مباريات اليوم في التصفيات

وتُستكمل مباريات الجولة الثانية من تصفيات المونديال حيث تُلعب حاليًّا مباراة “الإكوادور ضد الأوروجواي، وفنزويلا ضد باراجواي، بينما في الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية، تُلعب مباراة تشيلي ضد كولومبيا وبيرو ضد البرازيل في الخامسة فجرًا”.

وكان منتخب الأرجنتين فاز في لقاء الجولة الأولى فجر الجمعة الماضية على منتخب الإكوادور بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 79.

وفي يونيو الماضي، كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب استمراره مع منتخب بلاده بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

وتحدث النجم الأرجنتيني بعد مباراة أستراليا الودية قائلًا لـ شبكة Espn: “لقد استمتعت بالمونديال الأخير، بطريقة غير مسبوقة ولكي أكون صادقًا لو لم أفز بكأس العالم لم أكن أستمر مع المنتخب الوطني”.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: “أنا مستمتع بكل لحظة مع منتخب بلادي، ورسالتي لكل لاعب جديد في المنتخب هو الاستمتاع بكل لحظة مع المنتخب الوطني”.

وتابع: “من الصعب التكهن بنتيجة ما يحدث في مونديال 2026، خاصة أن آخر عامين لم يكونا في أفضل حال بالنسبة لي”.

جدير بالذكر أن ميسي كان ألمح إلى أنه لن يشارك في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين حيث سيتابع البطولة كمتفرج.