خسارة قاتلة لـ تشيلسي ضد أستون فيلا

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انتهت، منذ قليل، مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارة البلوز بهدف دون رد.
وبدأت مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب تشيلسي، مالو غوستو عند الدقيقة 58، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، ما منح أفضلية للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا.
ونجح أولي واتكينز في فض استباك التعادل السلبي عند الدقيقة 73، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضد أستون فيلا بنتيجة 1\0.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عند 5 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تقدم أستون فيلا إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.