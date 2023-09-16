خسارة قاتلة لـ ولفرهامبتون ضد ليفربول

انتهت، منذ قليل، مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحويل الريدز لتأخره بهدف إلى فوز في الوقت القاتل بثلاثية.

تقدم ولفرهامبتون ضد ليفربول

وبدأت مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “مولينيو” بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط، عن طريق هوانغ هي تشان.

وانتفض لاعبو ليفربول بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، وأهدروا أكثر من فرصة، وانطلق روبرتسون بهجمة منظمة ولعب عرضية، لم يستغلها كودي جاكبو عند الدقيقة 39، قبل أن تمر رأسية أخرى منه أعلى العارضة.

وأطلق سوبوسلاي تسديدة قوية عند الدقيقة 46، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعدها، لتستمر محاولات الريدز في الوقت بدل الضائع، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون ضد ليفربول بهدف نظيف.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرت رأسية البديل دياز بجوار المرمى، قبل أن ينجح جاكبو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، بعد تمريرة مميزة من المصري محمد صلاح، ليسيطر ليفربول على اللعب.

واستمرت المحاولات من الريدز وسط تألق من حارس المرمى والدفاع، قبل أن يسجل أندرو روبرتسون هدف التقدم عند الدقيقة 85 من تمريرة من محمد صلاح، ليسدد الكرة في الشباك.

ومرر محمد صلاح كرة، لتصل إلى إيليوت يسددها بقوة، لتصطدم بالمدافع وتسكن الشباك عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بخسارة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3\1.