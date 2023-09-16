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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

خسارة قاتلة لـ ولفرهامبتون ضد ليفربول

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
خسارة قاتلة لـ ولفرهامبتون ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحويل الريدز لتأخره بهدف إلى فوز في الوقت القاتل بثلاثية.

تقدم ولفرهامبتون ضد ليفربول

وبدأت مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “مولينيو” بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط، عن طريق هوانغ هي تشان.

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ولفرهامبتون
لاعبو ولفرهامبتون – المصدر @premierleague

وانتفض لاعبو ليفربول بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا، وأهدروا أكثر من فرصة، وانطلق روبرتسون بهجمة منظمة ولعب عرضية، لم يستغلها كودي جاكبو عند الدقيقة 39، قبل أن تمر رأسية أخرى منه أعلى العارضة.

وأطلق سوبوسلاي تسديدة قوية عند الدقيقة 46، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعدها، لتستمر محاولات الريدز في الوقت بدل الضائع، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون ضد ليفربول بهدف نظيف.

ولفرهامبتون ضد ليفربول
جانب من المباراة – المصدر @premierleague

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرت رأسية البديل دياز بجوار المرمى، قبل أن ينجح جاكبو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 55، بعد تمريرة مميزة من المصري محمد صلاح، ليسيطر ليفربول على اللعب.

واستمرت المحاولات من الريدز وسط تألق من حارس المرمى والدفاع، قبل أن يسجل أندرو روبرتسون هدف التقدم عند الدقيقة 85 من تمريرة من محمد صلاح، ليسدد الكرة في الشباك.

ومرر محمد صلاح كرة، لتصل إلى إيليوت يسددها بقوة، لتصطدم بالمدافع وتسكن الشباك عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بخسارة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3\1.

ولفرهامبتون ضد ليفربول
جانب من المباراة – المصدر @premierleague

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