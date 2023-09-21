خسارة لاسك لينز ضد ليفربول بثلاثية

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انتهت مباراة لاسك لينز ضد ليفربول الإنجليزي- قبل قليل- بفوز ليفربول بثلاثية لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وكان نادي لاسك النمساوي أحرز الهدف الأول عبر اللاعب فلوريان فليكر من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 14.
وفي الشوط الثاني من مباراة لاسك لينز ضد ليفربول، سجل فريق ليفربول 3 أهداف عبر كل من داروين نونيز ولويس دياز ومحمد صلاح في الدقائق الـ 56 والـ 63 والـ 88.
وفي مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، فاز باير ليفركوزن الألماني على نادي هاكن السويدي برباعية دون رد، وفاز رين الفرنسي على ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني بثلاثية دون رد، وفاز باناثينايكوس اليوناني على فياريال الإسباني بثنائية دون رد، وفاز سلافيا براج التشيكي على سيرفيت السويسري بثنائية دون رد، بينما فاز قرة باغ أجدام الأذربيجاني على مولدة النرويجي بهدف دون رد، وتعادل نادي تولوز الفرنسي مع فريق سانت جيلواز البلجيكي بهدف لكل فريق، وفاز روما الإيطالي على نادي شيريف تيراسبول المولدوفي بثنائية لهدف.
وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي حيث تنطلق 8 مباريات في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وهم “وست هام يونايتد الإنجليزي ضد فريق باتشكا الصربي، أتالانتا الإيطالي ضد راكوف البولندي، أياكس الهولندي ضد مارسيليا الفرنسي، أوليمبياكوس اليوناني ضد فرايبورج الألماني، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي ضد ريال بيتيس الإسباني، سبارتا براج التشيكي ضد أريس ليماسول القبرصي، برايتون الإنجليزي ضد آيك آثينا اليوناني، شتورم جراتس النمساوي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي”.