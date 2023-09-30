خسارة مفاجئة لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس

انتهت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، مساء اليوم بفوز كريستال بالاس بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وسجل اللاعب الدنماركي يواكيم أندرسن، الهدف الوحيد لنادي كريستال بالاس في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية لم يتعامل معها الحارس الكاميروني أونانا بشكل جيد.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق مانشستر يونايتد البحث عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ثمين لـ كريستال بالاس الذي أصبح رصيده 11 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط في المركز العاشر.

المباراة المقبلة لـ مانشستر يونايتد

وسيواجه مانشستر يونايتد، فريق برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مساء السبت المقبل.

وكانت مباريات اليوم في الجولة السابعة، انتهت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بلقاء القمة بين توتنهام هوتسبير وليفربول.