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عدم النوم يؤدي إلى ظهور التجاعيد والترهل

خطأ شائع يعجّل الشيخوخة بشكل كبير

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
خطأ شائع يعجّل الشيخوخة بشكل كبير
المواطن - فريق التحرير

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قال نيل بولفين، خبير الطب التجديدي في نيويورك: إن سوء النوم هو الخطأ الأول الذي يجعل الشيخوخة تتطور بشكل أسرع مما ينبغي.

تأثير النوم

وأردف خبير الطب التجديدي في نيويورك، أن تفويت ليلة نوم جيد بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة.

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وينام الكثير من الناس أقل من الساعات الموصى بها بسبب ضغوط الحياة العصرية والعمل والتواصل الاجتماعي. لكن هذا قد يسبب آثارًا مدمرة على الجسم، بما في ذلك تسريع وتيرة الشيخوخة.

وفي تصريحات لقناة سي إن بي سي، قال الدكتور بولفين: بناء على تجربتي، وجدت أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تشيخ بشكل أسرع. وفي ظل حياتنا المتسارعة، غالبًا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة. تظهر الأدلة المتزايدة أن النوم الجيد هو المفتاح لحياة صحية. وعندما ننام، يشفي الجسم نفسه.

سبع إلى ثماني ساعات

ويساعد النوم من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظيفة الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.

وبحسب وسائل الإعلام، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. ويحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى مزيد من النوم لأنهم ما زالوا في مرحلة النمو، حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى ما بين 8 إلى 16 ساعة يوميًّا.

وأوضح الدكتور بولفين أن الحرمان من نوم جيد في مرحلة البلوغ يمكن أن يتسبب في شيخوخة بشرتك بشكل أسرع، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

 التجاعيد والترهل

والكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة مشدودة وممتلئة مع تقدمنا في العمر. ومع ذلك، تظهر الأبحاث المنشورة في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجريبية أن عدم الحصول على النوم يمكن أن يقلل من جودة وقوة كلا البروتينين، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والترهل.

وأكد الدكتور بولفين أن عدم النوم يمكن أن يزيد أيضًا من خطر التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة ومرض الزهايمر. ويمكن أن يؤدي الخطأ أيضًا إلى إتلاف جهاز المناعة في الجسم، ما يضعف قدرتك على مقاومة المرض.

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