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خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية Icon أرامكو تتوسع عالميًّا بالاستحواذ على إسماكس Icon نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين Icon فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم Icon وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات Icon سكني: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس Icon الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه Icon

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منها عدم تناول أي غذاء دسم لمدة 24 ساعة

خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية
المواطن - فريق التحرير

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نصح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات بضرورة اتباع بعض الخطوات عند التعرض للتسمم الغذائي أو النزلة المعوية.

علاج التسمم الغذائي

وقال الدكتور الخضيري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا): عند التسمم الغذائي أو النزلة المعوية إما بسبب تلوّث الأكل، أو سوء التجهيز (القذارة في خطوات التجهيز) أو بقاء الأكل عدة ساعات بالأجواء الحارة، أو تغيّرات فسيولوجية، أو عدم تأقلم الشخص مع تلك الأطعمة أو ذلك البلد، فإن علاج ذلك التوقف عن تناول أي غذاء دسم لمدة 24 ساعة (نهائيًّا).

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ونصح الخضيري بضرورة البدء بشرب (محلول الجفاف) أو ماء بالليمون والعسل وقليل من الملح أو مشروب غازي شبيه بمحلول الجفاف مثل سفن أب.

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