خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية

نصح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات بضرورة اتباع بعض الخطوات عند التعرض للتسمم الغذائي أو النزلة المعوية.

علاج التسمم الغذائي

وقال الدكتور الخضيري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا): عند التسمم الغذائي أو النزلة المعوية إما بسبب تلوّث الأكل، أو سوء التجهيز (القذارة في خطوات التجهيز) أو بقاء الأكل عدة ساعات بالأجواء الحارة، أو تغيّرات فسيولوجية، أو عدم تأقلم الشخص مع تلك الأطعمة أو ذلك البلد، فإن علاج ذلك التوقف عن تناول أي غذاء دسم لمدة 24 ساعة (نهائيًّا).

ونصح الخضيري بضرورة البدء بشرب (محلول الجفاف) أو ماء بالليمون والعسل وقليل من الملح أو مشروب غازي شبيه بمحلول الجفاف مثل سفن أب.