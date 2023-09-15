خطوات يجب اتباعها لعلاج التسمم الغذائي أو النزلة المعوية أرامكو تتوسع عالميًّا بالاستحواذ على إسماكس نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات سكني: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه
نصح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات بضرورة اتباع بعض الخطوات عند التعرض للتسمم الغذائي أو النزلة المعوية.
وقال الدكتور الخضيري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا): عند التسمم الغذائي أو النزلة المعوية إما بسبب تلوّث الأكل، أو سوء التجهيز (القذارة في خطوات التجهيز) أو بقاء الأكل عدة ساعات بالأجواء الحارة، أو تغيّرات فسيولوجية، أو عدم تأقلم الشخص مع تلك الأطعمة أو ذلك البلد، فإن علاج ذلك التوقف عن تناول أي غذاء دسم لمدة 24 ساعة (نهائيًّا).
ونصح الخضيري بضرورة البدء بشرب (محلول الجفاف) أو ماء بالليمون والعسل وقليل من الملح أو مشروب غازي شبيه بمحلول الجفاف مثل سفن أب.