خطى متسارعة لتطوير ميادين الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها تُسارِع خُطا أعمال تطوير ميادين الرياض وتحويلها إلى واجهات حضرية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة، لتسهم في تعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة وزيادة مساحة الغطاء النباتي، وجعلها مواقع مؤنسنة.

ميادين الرياض

وتشكل ميادين الرياض واجهات جمالية تتزيّن بها المدينة أثناء الفعاليات الوطنية، حيث تعلو فيها الأعلام والرايات السعودية، وساحات خضراء تجملها الأضواء وأعمال التشجير وزراعة الزهور، لتحيل المدينة إلى تحفة فنية جاذبة تخلب أنظار السكان والزوار.

أبرزها

وتضم العاصمة عددًا من الميادين أبرزها ميدان القاهرة، وميدان الرباط، وميدان الجزائر، وميدان دمشق، وميدان الدوحة، وميدان رائد الفضاء، فيما تعكف أمانة منطقة الرياض على تطوير هذه الميادين، لتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة وبلدياتها.

جهود أمانة الرياض

يذكر أن تطوير ميادين المدينة يأتي امتدادًا لجهود أمانة منطقة الرياض وخططها المتماشية مع رؤية السعودية 2030، في الارتقاء بجودة الحياة، وإعادة إحياء الفراغات العامة، وتعزيز مظاهر الأنسنة إلى جانب إسهامها في زيادة المسطحات الخضراء، وجعلها أكثر قربًا وجذبًا للأهالي والزوّار.