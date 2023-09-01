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أكد أن حرية الانسان بكمال عبوديته

خطيب المسجد الحرام: أمتنا الإسلامية لها وزنها وثقلها وقيمتها ومكانتها

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
خطيب المسجد الحرام: أمتنا الإسلامية لها وزنها وثقلها وقيمتها ومكانتها
المواطن - فريق التحرير

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أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، أن الأمة الإسلامية أمة عظيمة لها وزنها وثقلها وقيمتها برجالها ومكانتها.

الأمة الإسلامية

وقال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، إن رجل قد يبلغ به إيمانه وصلاحه، وتقواه وأعماله وما وقر في قلبه مبلغًا عظيمًا ومكانة جليلة، حتى يكون رجل بأمة، مضيفًا: رجل وزنه يرجح على وزن أمة.

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وتابع: إن الأمة المسلمة لها وزنها وثقلها وقيمتها ومكانتها، ومن رجالها العظماء من يزن أمة، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبو بكر وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، إنه رجل بأمة، وقف مواقف الرجال في موقف الشدائد، وقد أعز الله به الدين، ونصره وثبته به، مضيفًا: قام يخطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويقول: من كان منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله، فإن الله حي لا يموت، حتى عادت الأمة وباءت إلى رشدها بعد شدة الغمة بموت نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه.

حرية الانسان بكمال عبوديته

وأكمل خطيب المسجد الحرام: هكذا فإن الإسلام يزن المرء بالميزان الحق بمعدنه الأصيل الذي يرتفع بارتفاع عقيدته ومبادئه، وإن حرية الانسان تكون في كمال عبوديته لربه وأساس تفاضله عن غيره تكون إنما هو بالتقوى والإيمان، والعمل الصالح، مضيفًا: حريتكم تكون بكمال عبوديتكم لربكم.

واستطرد خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي: احرصوا على ثقل ميزانكم يوم العرض وهذا من دعاء نبيكم العظيم.

 

 

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