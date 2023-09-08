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أكد أنه بإصلاح ذات البين تتم وحدة الأمة وتماسكها

خطيب المسجد النبوي: العفو وكظم الغيظ من أعظم القربات إلى الله

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
خطيب المسجد النبوي: العفو وكظم الغيظ من أعظم القربات إلى الله
المواطن - فريق التحرير

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سلط الشيخ د. عبدالله البعيجان خطيب المسجد النبوي، الضوء اليوم، على أهمية صلة الرحم، والأقرباء وحقوق الجيران والأصدقاء، وما يترتب عليه من أجر وثواب.

الصلة والمودة

وقال الشيخ د. عبدالله البعيجان خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، إن ما يندى له الجبين، ويتفطر له القلب، ما يُرى ويُسمع من تقاطع وهجر بين أفراد الأسرة الواحدة.

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وتابع: إن الصلة والمودة، وحسن العشرة والمحبة، والعهد والوفاء والأخوة، عبادة وقربة وحق أوجبه الله تعالى على المسلمين، ورتب عليه الأجر والثواب، وعلى مخالفته الوزر والعقاب.

وأكمل خطيب المسجد النبوي: ألا وإن من أولى الناس بهذا التواد والتراحم والتعاطف هم الأقربون ومن يجمعهم رحم واحد، فقد حرص الإسلام على وحدهم وألفتهم ولم شملهم.

التقاطع والهجر أساس الخراب

وبيّن الشيخ د. عبدالله البعيجان: أن الخلاف والشقاق والتنافر، والتقاطع والهجر والتدابر، والحقد والحسد والشحناء، والعداوة والبغضاء، وكل ما يوغر الصدور من ضغائن وأحقاد، يعتبر أساس الخراب والفساد، به تقطع صلة الأرحام والأقرباء، ويفرق بين الزوجين والأحباء، وتفسد مودة الإخوان، والأصدقاء والجيران، وإن ما يندى له الجبين، ويتفطر له القلب، ما يرى ويسمع من تقاطع وهجر بين أفراد الأسرة الواحدة، دخل الشيطان بينهم فشتت شملهم، وفرق وحدتهم، و«ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة، من البغي، وقطيعة الرحم».

وأضاف: ألا وإن الزهد في التواصل وتجديد العهد قطيعة تفسد الألفة والمودة، وتؤثر في تربية الناشئة، فجددوا العهد عباد الله، وبادروا بالتواصل والتزاور، وترك التقاطع وأحيوا مشاعر المحبة والمودة.

الصفح والعفو

وأوضح: إن الصفح والعفو عن الناس، وكظم الغيظ وتحمل الأذى منهم، من أعظم القربات إلى الله، وأحق الناس بذلك الأقرباء، فوطنوا أنفسكم على الصفح والعفو، واحتسبوا الأجر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

وبيّن: الصلح خير، ومن أعظم العبادات، فكم عصم الله به من أرواح وأموال وأعراض، وكم عصم به من فتن، وكم فصل به من خصومة، وكم أنهى به من مقاطعة ومشاحنة؛ ولقد أمركم الله بإصلاح ذات البين، بإخماد نيران الفتن والخصام والمنازعات، ورأب الصدع ودفن الأحقاد والضغائن والمشاحنات، فأعظم الأجر والقربات، وأزكى الأعمال والصدقات، إصلاح ذات البين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين.

وحدة الأمة وتماسكها

وأضاف: وبإصلاح ذات البين تتم وحدة الأمة وتماسكها، وتصفو النفوس، ويؤلف الله بين القلوب، وبه يدفع الله عنها شر الافتراق والنزاع والتفكك، وما ينتابها من الخطوب، وبه تكون الأمة كالبنيان المرصوص، والجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

واختتم الخطبة بقوله: اتقوا الله وأدوا الحقوق إلى أهلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء؛ فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا، وأبرءوا ذممكم قبل الموت، وتحللوا من أصحاب الحقوق، وردوا المظالم إلى أهلها، وآتوا كل ذي حق حقه.

 

 

 

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