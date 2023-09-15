الكشف عن موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد حكام مباراتي الخليج ضد الفتح والفيحاء مع الشباب خطيب المسجد النبوي: صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وطول العمر جماهير الأهلي: ياسر المسيليم سيبقى رمزًا للوفاء خطيب المسجد الحرام : أسعد الناس برحمة الله من جانب المعاصي والمحرمات الأرصاد: نراقب حالة مدارية جديدة في بحر العرب مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد مجري يدير مباراة الهلال ضد الرياض القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين النجم الساطع بمصر لا علاقة بين المنع من السفر وإيقاف الخدمات وفقًا للضوابط الجديدة
أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، أن من أعظم الواجبات وأجل الطاعات وأزكى القربات وأولاها بالأداء حقوق ذوي القربى والرحم، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الروم: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
وتابع الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله تعالى قرن حق ذوي الأرحام والقربى بالتوحيد، مشيرًا إلى أن صلة الرحم من أعظم الحقوق والواجبات وأفضل الأعمال.
وأوضح الشيخ الدكتور البعيجان أن من تمام صلة الرحم أنها تثير العاطفة في القلوب والمحبة والوفاء والأخوة والصفاء مشيرًا إلى أنه سبب في شرع صلة الرحم بالزيارة والإحسان والرحمة فبه أخذ الميثاق ممن قبلنا.
وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن صلة الرحم من مقتضيات ولوازم الإيمان بالله واليوم الآخر وأسباب بسط الرزق وطول العمر والبركة في المال ففي الحديث (مَن أَحَبَّ أن يُبْسَطَ له في رزقِه، وأن يُنْسَأَ له في أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه).
وتابع: أن صلة الرحم حق أوجبه الله وعبادة يتقرب بها إلى الله، مشيرًا إلى صلة من قطع رحمه وذل العطاء لهم والعفو عنهم والإحسان إليهم والألفة والوفاء والزيارة.
وأكد خطيب المسجد النبوي على حرمة قطع الرحم والتحذير منها، موضحًا أن الرحم مشتقة الرحمة ومن آثار رحمة الله ومشتبكة معها.
وختم قائلًا: أن الصلة بقاء وأجر وثواب والقطيعة فناء وإثم وعقاب ففي الحديث -لا يدخل الجنة قاطع رحم فهي أعجل ثوابًا وأعجل عقوبة- وفي الحديث (ما ذَنْبٌ أَحْرَى أنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصاحِبِه العُقُوبَةَ في الدنيا ، مع ما يَدَّخِرُ لهُ في الآخرةِ من قَطِيعَةِ الرَّحِمِ والبَغْيِ).
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان: صلوا أرحامكم وأقاربكم ليموت الحقد والجفاء#الإخبارية pic.twitter.com/ThqtwjvsMS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2023
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان: قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وسبب لنفرة القلوب وأذاها#الإخبارية pic.twitter.com/DmQvEPheUZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2023
فيديو | خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان: أدوا الحقوق والواجبات مع أرحامكم وأقاربكم#الإخبارية pic.twitter.com/0QNgF9cis4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2023