خطيب المسجد النبوي: صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وطول العمر

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، أن من أعظم الواجبات وأجل الطاعات وأزكى القربات وأولاها بالأداء حقوق ذوي القربى والرحم، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الروم: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

صلة الرحم

وتابع الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الله تعالى قرن حق ذوي الأرحام والقربى بالتوحيد، مشيرًا إلى أن صلة الرحم من أعظم الحقوق والواجبات وأفضل الأعمال.

وأوضح الشيخ الدكتور البعيجان أن من تمام صلة الرحم أنها تثير العاطفة في القلوب والمحبة والوفاء والأخوة والصفاء مشيرًا إلى أنه سبب في شرع صلة الرحم بالزيارة والإحسان والرحمة فبه أخذ الميثاق ممن قبلنا.

بسط الرزق

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن صلة الرحم من مقتضيات ولوازم الإيمان بالله واليوم الآخر وأسباب بسط الرزق وطول العمر والبركة في المال ففي الحديث (مَن أَحَبَّ أن يُبْسَطَ له في رزقِه، وأن يُنْسَأَ له في أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه).

وتابع: أن صلة الرحم حق أوجبه الله وعبادة يتقرب بها إلى الله، مشيرًا إلى صلة من قطع رحمه وذل العطاء لهم والعفو عنهم والإحسان إليهم والألفة والوفاء والزيارة.

وأكد خطيب المسجد النبوي على حرمة قطع الرحم والتحذير منها، موضحًا أن الرحم مشتقة الرحمة ومن آثار رحمة الله ومشتبكة معها.

وختم قائلًا: أن الصلة بقاء وأجر وثواب والقطيعة فناء وإثم وعقاب ففي الحديث -لا يدخل الجنة قاطع رحم فهي أعجل ثوابًا وأعجل عقوبة- وفي الحديث (ما ذَنْبٌ أَحْرَى أنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصاحِبِه العُقُوبَةَ في الدنيا ، مع ما يَدَّخِرُ لهُ في الآخرةِ من قَطِيعَةِ الرَّحِمِ والبَغْيِ).

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان: صلوا أرحامكم وأقاربكم ليموت الحقد والجفاء#الإخبارية pic.twitter.com/ThqtwjvsMS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2023

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبد الله البعيجان: قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وسبب لنفرة القلوب وأذاها#الإخبارية pic.twitter.com/DmQvEPheUZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2023