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خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع.. ضبط 11465 مخالفاً بينهم 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 11465 مخالفاً بينهم 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 / 3 / 1445 هـ الموافق 21 / 9 / 2023 م حتى 12 / 3 / 1445هـ الموافق 27 / 9 / 2023م، عن النتائج التالية:

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الحملات الميدانية المشتركة

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة ( 11465 ) مخالفًا، منهم ( 7199 ) مخالفًا لنظام الإقامة، و ( 2882 ) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و ( 1384 ) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ( 711 ) شخصًا، ( 52% ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 45% ) إثيوبيو الجنسية، و ( 3% ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 14 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جرائم مخلة بالشرف

ثالثًا: تم ضبط ( 15 ) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 43772 ) وافداً مخالفًا، منهم ( 36404 ) رجال، و ( 7368 ) امرأة.


خامسًا: تم إحالة ( 38379 ) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 1704 ) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 7922 ) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و ( 999 ) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.

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