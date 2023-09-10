خلال 10 أشهر .. اليابان تحرج مدرب منتخب ألمانيا مرتين !

عانى المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لـ منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، خلال آخر 10 أشهر أمام المنتخب الياباني مما تسبب في إقالته.

منتخب ألمانيا يودع دور المجموعات

المنتخب الألماني بقيادة فليك وقتها كان تقابل مع منتخب اليابان في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر خلال دور المجموعات وفاز منتخب اليابان يوم 23 نوفمبر الماضي بثنائية لهدف، وكانت تلك الهزيمة سببًا رئيسيًّا في توديع ألمانيا لمونديال قطر من دور المجموعات.

وبعد مرور 10 أشهر وبالتحديد في التاسع من سبتمبر أي بالأمس، عاد منتخب اليابان وكرر فوزه على الألمان في مدينة فولفسبورج الألمانية بنتيجة 4/ 1 في لقاء ودي.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب ألمانيا الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة أمس من منتخب اليابان.

المدرب البديل لمنتخب ألمانيا

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، مهمة تدريب منتخب الماكينات مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد.

وقبل إقالته، علق فليك على هزيمة ألمانيا من اليابان قبل انطلاق يورو 2024 قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقًا رائعًا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.

وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، رد فليك قائلًا: “أظن ذلك، لكني أدرك أن هناك الكثير من التغييرات في عالم كرة القدم، ولا يمكنني معرفة ما سيحدث”.